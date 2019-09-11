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Змушували вчитись: російський школяр пригрозив батькам пістолетом

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У Сургуті (Росія) 16-річний підліток погрожував батькам пневматичним пістолетом, бо вони намагалися змусити його піти в школу.

Як повідомили в прес-службі УМВС, до приїзду поліції юнак пішов з квартири, залишивши зброю в будинку, пише Lenta.ru.

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"Поліцейські знайшли хлопчика на одній з вулиць міста. При зустрічі зі співробітниками правоохоронних органів він поводився спокійно. З'ясувалося, що у підлітка є психічне захворювання, він перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері", – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим його не притягатимуть до відповідальності. Також поліція з'ясовує, де підліток взяв зброю.

Дитина з пістолетом

Дитина з пістолетом

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Місце
Росія Сургут
Теги
зброя школа Новини Росії
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