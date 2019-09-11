Змушували вчитись: російський школяр пригрозив батькам пістолетом

У Сургуті (Росія) 16-річний підліток погрожував батькам пневматичним пістолетом, бо вони намагалися змусити його піти в школу.

Як повідомили в прес-службі УМВС, до приїзду поліції юнак пішов з квартири, залишивши зброю в будинку, пише Lenta.ru.

"Поліцейські знайшли хлопчика на одній з вулиць міста. При зустрічі зі співробітниками правоохоронних органів він поводився спокійно. З'ясувалося, що у підлітка є психічне захворювання, він перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері", – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим його не притягатимуть до відповідальності. Також поліція з'ясовує, де підліток взяв зброю.

Дитина з пістолетом Волинські Новини

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