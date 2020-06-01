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Зміни та уроки онлайн: у Раді спрогнозували новий навчальний рік

  • У 2020-21 навчальному році ряд дисциплін може викладатися дистанційно

  • Повного переходу на дистанційне навчання не буде

  • У школах може бути запроваджене позмінне навчання

  • Кожна школа отримає право приймати рішення щодо конкретних карантинних заходів

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У новому навчальному році ряд шкільних дисциплін може викладатися дистанційно, в школах може бути введено позмінне навчання.

Про це в ефірі ObozTV розповіла народна депутатка України від партії "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. "Ми повинні розуміти, що на 100% коронавірус з України, як і зі всієї земної кулі, до вересня повністю не зникне. Ми повинні бути готові до цього", – зауважила вона.

Як повідомила нардепка, в даний час міністерство освіти і науки України розробляє протоколи дій на випадок тієї чи іншої епідеміологічної ситуації.

"У будь-якому випадку, думаю, до всіх буде застосовуватися температурний скринінг, буде постійне провітрювання, буде введена дистанція між школярами", – сказала Гришина.

У цьому контексті вона підкреслила, що для великих міських шкіл вимога дистанціювання школярів може стати серйозним викликом. "Можливо, буде запроваджене позмінне навчання, можливо, будуть визначені деякі предмети, які будуть вивчатися дистанційно", – допустила нардеп.

Зміни та уроки онлайн: у Раді спрогнозували новий навчальний рік

Зміни та уроки онлайн: у Раді спрогнозували новий навчальний рік

Вона додала, що кожна школа, а також кожен регіон отримає право приймати конкретні рішення в межах своїх повноважень.

"З огляду на показники, які є на сьогодні, ми впевнені, що у вересні буде мінімальний ризик, мінімальний рівень захворюваності. Якщо не буде страшною спалаху, говорити про те, що ми повністю перейдемо на дистанційну форму навчання, не варто", – резюмувала народна депутатка.

Як писав OBOZREVATEL, в понеділок, 1 червня, в Україні розпочався наступний етап ослаблення карантину. У вузах і коледжах дозволили проведення іспитів. Відповідну інфографіку опублікувала прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
школа Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Особа
Юлія Гришина
Місце
Україна
Тег
школа
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