Зміна професії під час навчання: Зеленський запропонував нововведення для студентів

Президент Володимир Зеленський запропонував дозволити змінювати студентам спеціальність під час навчання у виші.

Як розповів глава держави під час виступу на молодіжному форумі "Україна зростає разом зі мною", через це питання він постійно сперечається з міністеркою освіти Ганною Новосад, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на theБабель.

За його словами, освіта "повинна бути ліберальною, бо сьогодні такий світ". Також він запропонував дозволити учням обирати предмети, які вони хочуть вивчати.

"Ти можеш навчатися одній професії, а потім зробити так, щоб перейти на іншу. Мені здається це правильно. Бо ви витратили час і маєте можливість піти з університету, перейти до іншого вишу чи змінити спеціальність", – наголосив Зеленський.

На його думку, навчання у школі та виші має "бути більш швидшим". Молодь підтримала пропозицію президента.

Зеленський запропонував змінювати професію під час навчання у виші Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський станцював перед школярами.

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