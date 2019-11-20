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Зміна професії під час навчання: Зеленський запропонував нововведення для студентів

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Президент Володимир Зеленський запропонував дозволити змінювати студентам спеціальність під час навчання у виші.

Як розповів глава держави під час виступу на молодіжному форумі "Україна зростає разом зі мною", через це питання він постійно сперечається з міністеркою освіти Ганною Новосад, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на theБабель.

За його словами, освіта "повинна бути ліберальною, бо сьогодні такий світ". Також він запропонував дозволити учням обирати предмети, які вони хочуть вивчати.

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"Ти можеш навчатися одній професії, а потім зробити так, щоб перейти на іншу. Мені здається це правильно. Бо ви витратили час і маєте можливість піти з університету, перейти до іншого вишу чи змінити спеціальність", – наголосив Зеленський.

На його думку, навчання у школі та виші має "бути більш швидшим". Молодь підтримала пропозицію президента.

Зеленський запропонував змінювати професію під час навчання у виші

Зеленський запропонував змінювати професію під час навчання у виші

Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський станцював перед школярами.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Освіта в Україні навчання
Особи
Ганна Новосад Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
університет освіта
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