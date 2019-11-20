Зміна професії під час навчання: Зеленський запропонував нововведення для студентів

Президент Володимир Зеленський запропонував дозволити змінювати студентам спеціальність під час навчання у виші.
Як розповів глава держави під час виступу на молодіжному форумі "Україна зростає разом зі мною", через це питання він постійно сперечається з міністеркою освіти Ганною Новосад, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на theБабель.
За його словами, освіта "повинна бути ліберальною, бо сьогодні такий світ". Також він запропонував дозволити учням обирати предмети, які вони хочуть вивчати.
"Ти можеш навчатися одній професії, а потім зробити так, щоб перейти на іншу. Мені здається це правильно. Бо ви витратили час і маєте можливість піти з університету, перейти до іншого вишу чи змінити спеціальність", – наголосив Зеленський.
На його думку, навчання у школі та виші має "бути більш швидшим". Молодь підтримала пропозицію президента.
Зеленський запропонував змінювати професію під час навчання у виші
Кореспондент
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський станцював перед школярами.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".