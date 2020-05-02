Зірки: типи та цікаві факти. Урок з природознавства для 5 класу
Зірки – це гігантські розпечені газові кулі, що складаються здебільшого з водню та гелію. А чому вони гарячі та яскраві? Завдяки ядерному синтезу – коли зірки нагріваються при перетворенню водню в гелій.
Сонце – це також зірка. Вона займає приблизно 99% всієї маси Сонячної системи. Якщо ви хочете більше дізнатися про небесне світило, то в цьому допоможе підручник з природознавства за 5 клас Т.В. Коршевнюк.
Життєвий цикл та смерть зірки
Народження. Гігантські хмари пилу й газу (їх ще називають туманності) під впливом гравітації стискаються і збирають весь пил разом. Цей процес може зайняти мільйони років. Коли все більше пилу збирається, гравітація посилюється, хмара починає нагріватися. Тоді з її центру вириваються величезні газові струмені, які стають молодою зіркою.
Основна послідовність. Далі зірка виробляє енергію і світиться мільярди років. Адже так зірка проводить більшу частину свого життя. За цей час йде шалене протистояння між силою тяжіння, яка хоче стиснути зірку, і теплом, які намагаються її розірвати. У кінцевому результаті гравітація завжди перемагає.
Червоний гігант. Коли запаси водню добігають до кінця, зовнішня частина зірки розширюється. Щоб вижити, вона спалює гелій і вуглець. Згодом зірка стає червоним гігантом.
Смерть. З часом ядро зірки почне виробляти залізо. Це призведе до краху. Що буде з зіркою далі, залежить від її величини. Великі створюють ядерний вибух, який називають надновою. Вони поширюють в космічний простір будівельний матеріал для інших планет і зірок. Після наднової може утворитися чорна діра або нейтронна зірка. Середні можуть стати білою карликовою зіркою або після загибелі залишають величезний обертовий диск плазми і пилу. А найменші тихо згасають і перетворюються в тьмяний об’єкт, розміром не більше Землі.
Типи зірок
У Всесвіті існує безліч різних типів зірок. В основному їх класифікують за кольором. Найменші зірки червоні і не світять надто яскраво. Зорі середнього розміру жовті, як Сонце. Найбільші зірки блакитні і надзвичайно яскраві.
Є й інші типи зірок:
Карлики. Коричневий карлик – це субзірка, яка не має достатньо великого розміру, щоб відбувся ядерний синтез. Це газова куля, яка занадто велика для планети і маленька для зірки. Карлик більший за Юпітер, але менший за Сонце. Він не випромінює ні світла, ні тепла. Білий карлик – це залишки краху від червоного гіганта. Вони дуже щільні і гарячі. Їх температура досягає 100 000 градусів.
Гіганти. Являють собою пізню стадію життєвого циклу, коли запаси водню добігають до кінця. Існує синій гігант – це зірка основної послідовності, та червоний – зірка, що розширюється та охолоджується. Деякі гіганти такі ж великі, як і вся Сонячна система.
Нейтрони. Утворюється при розпаді гігантської зірки. Вона дуже крихітна, але щільна.
Цефеїда. Зірка змінює свою світність на початку життя і на завершенні.
Вольфа-Райе. Для цього класу зірок характерна висока температура і світимість.
Бінарні. Це система з двох зірок, які гравітаційно пов’язані між собою. Вони обертаються по замкнутих орбітах навколо одного центру. Половина всіх зірок галактики мають свою пару. Існують навіть угрупування до чотирьох зірок.
Цікаві факти про зірки:
Більшість зірок у Всесвіті – червоні карлики.
Зірки мерехтять через рух в атмосфері Землі.
Чим вони менші, тим довше живуть. Гігантські зірки яскраві, але швидко вигорають.
Найближча до Землі зірка – Проксима Центавра. Щоб потрапити туди, доведеться подорожувати зі швидкістю світла протягом 4,2 року.
Сонце існує 4,5 мільярдів років.
Коротко ми розповіли основну інформацію про зірки. Якщо вас цікавить розміри і маса зірок чи спектральні класи, ви можете знайти це в підручнику з природознавства за 5 клас О.Г. Ярошенко. Дали домашнє завдання з підручника чи робочого зошита? Не до кінця зрозуміли тему? Скористайтесь ГДЗ з природи за 5 клас.