Зірки: типи та цікаві факти. Урок з природознавства для 5 класу

Зірки – це гігантські розпечені газові кулі, що складаються здебільшого з водню та гелію. А чому вони гарячі та яскраві? Завдяки ядерному синтезу – коли зірки нагріваються при перетворенню водню в гелій.

Сонце – це також зірка. Вона займає приблизно 99% всієї маси Сонячної системи. Якщо ви хочете більше дізнатися про небесне світило, то в цьому допоможе підручник з природознавства за 5 клас Т.В. Коршевнюк.

Життєвий цикл та смерть зірки

Народження. Гігантські хмари пилу й газу (їх ще називають туманності) під впливом гравітації стискаються і збирають весь пил разом. Цей процес може зайняти мільйони років. Коли все більше пилу збирається, гравітація посилюється, хмара починає нагріватися. Тоді з її центру вириваються величезні газові струмені, які стають молодою зіркою.

Основна послідовність. Далі зірка виробляє енергію і світиться мільярди років. Адже так зірка проводить більшу частину свого життя. За цей час йде шалене протистояння між силою тяжіння, яка хоче стиснути зірку, і теплом, які намагаються її розірвати. У кінцевому результаті гравітація завжди перемагає.

Червоний гігант. Коли запаси водню добігають до кінця, зовнішня частина зірки розширюється. Щоб вижити, вона спалює гелій і вуглець. Згодом зірка стає червоним гігантом.

Смерть. З часом ядро ​​зірки почне виробляти залізо. Це призведе до краху. Що буде з зіркою далі, залежить від її величини. Великі створюють ядерний вибух, який називають надновою. Вони поширюють в космічний простір будівельний матеріал для інших планет і зірок. Після наднової може утворитися чорна діра або нейтронна зірка. Середні можуть стати білою карликовою зіркою або після загибелі залишають величезний обертовий диск плазми і пилу. А найменші тихо згасають і перетворюються в тьмяний об’єкт, розміром не більше Землі.

Смерть зірки UkrMedia

Типи зірок

У Всесвіті існує безліч різних типів зірок. В основному їх класифікують за кольором. Найменші зірки червоні і не світять надто яскраво. Зорі середнього розміру жовті, як Сонце. Найбільші зірки блакитні і надзвичайно яскраві.

Є й інші типи зірок:

Карлики. Коричневий карлик – це субзірка, яка не має достатньо великого розміру, щоб відбувся ядерний синтез. Це газова куля, яка занадто велика для планети і маленька для зірки. Карлик більший за Юпітер, але менший за Сонце. Він не випромінює ні світла, ні тепла. Білий карлик – це залишки краху від червоного гіганта. Вони дуже щільні і гарячі. Їх температура досягає 100 000 градусів. Гіганти. Являють собою пізню стадію життєвого циклу, коли запаси водню добігають до кінця. Існує синій гігант – це зірка основної послідовності, та червоний – зірка, що розширюється та охолоджується. Деякі гіганти такі ж великі, як і вся Сонячна система. Нейтрони. Утворюється при розпаді гігантської зірки. Вона дуже крихітна, але щільна. Цефеїда. Зірка змінює свою світність на початку життя і на завершенні. Вольфа-Райе. Для цього класу зірок характерна висока температура і світимість. Бінарні. Це система з двох зірок, які гравітаційно пов’язані між собою. Вони обертаються по замкнутих орбітах навколо одного центру. Половина всіх зірок галактики мають свою пару. Існують навіть угрупування до чотирьох зірок.

Бінарні зірки V-kosmose.com

Цікаві факти про зірки:

Більшість зірок у Всесвіті – червоні карлики.

Зірки мерехтять через рух в атмосфері Землі.

Чим вони менші, тим довше живуть. Гігантські зірки яскраві, але швидко вигорають.

Найближча до Землі зірка – Проксима Центавра. Щоб потрапити туди, доведеться подорожувати зі швидкістю світла протягом 4,2 року.

Сонце існує 4,5 мільярдів років.

Коротко ми розповіли основну інформацію про зірки. Якщо вас цікавить розміри і маса зірок чи спектральні класи, ви можете знайти це в підручнику з природознавства за 5 клас О.Г. Ярошенко. Дали домашнє завдання з підручника чи робочого зошита? Не до кінця зрозуміли тему? Скористайтесь ГДЗ з природи за 5 клас.

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