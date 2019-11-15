Зірки-дислексики: названі знаменитості, які мають труднощі з письмом

Багато талановитих і успішних людей страждали та продовжують страждати дислексією. Деяким зіркам шляхом наполегливих занять вдавалося поліпшити ситуацію. А хтось, навпаки, використовував хворобу в свою користь.

Наприклад, в акторки Дженіфер Еністон виявили дислексію, коли вона була на прийомі в окуліста. Їй дали окуляри з червоною і синьою лінзами і попросили прочитати, після чого поставили десять запитань по тексту, але вона відповіла лише на три, пише OBOZREVATEL з посиланням на Clutch.

"Для співачки Шер найбільшим страхом були цифри 6 і 9. Вона вважала, що вони абсолютно однакові. Вона уявляла цифри у вигляді сперматозоїдів: один рухається вгору, інший – вниз", – йдеться в повідомленні.

Акторка Вупі Голдберг в дитинстві вважалася дуже повільною дитиною. Коли вона пішла на свої перші курси акторської майстерності, ось тоді і помітили у неї дислексію.

Вупі Голдберг i24.com.ua

Акторці Кірі Найтлі також довелося страждати дислексією. У 6-річному віці Кіра читала слова з уповільненням, у неї порушувалося розуміння змісту прочитаного. Але актрисі вдалося навчитися жити з цією недугою. У цьому їй допоміг сценарій до фільму за книгою "Розум і почуття", за який актриса отримала Оскар.

Слід зазначити, що дислексія – це порушення оволодіння читання і письма. До симптомів відносяться: нерозуміння того, що тільки що було прочитано, труднощі зі сприйняттям інформації, синдром дефіциту уваги, затримка читання і письма.

названі знаменитості, які мають труднощі з письмом ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки українські політики та зірки витрачають на навчання дітей.

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