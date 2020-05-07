Зір та око: цікаві факти. Шпаргалка для уроку з біології

Зір – одне з п’яти відчуттів, яке допомагає побачити, що відбувається у світі навколо нас. За допомогою зору ми бачимо своїми очима різні предмети, їх кольори та розмір, розрізняємо цифри, букви та малюнки.

Зорова сенсорна система складається з ока, зорового нерва, підкіркових центрів зору та зорової зони. Про інші системи людини читайте в підручнику з біології за 8 клас О.В. Костильова.

Як ми бачимо? Світло потрапляє в очі через чорну пляму посередині, яка справді є діркою в оці. Вона називається зіницею. Зіниця може змінювати розміри за допомогою кольорової частини навколо неї, м’яза, що називається райдужною оболонкою. Якщо світло занадто яскраве, зіниця зменшується, щоб захищати око. Якщо темно, райдужна оболонка відкриє зіницю вгору. Так більше світла потрапить в очі.

Будова ока

Око розташоване в очній ямці черепа. Воно складається з очного яблука та допоміжного апарату ока.

Зовнішня оболонка включає білкову оболонку або склеру і рогівку. Вона надає очному яблуку форми, чим захищає від пошкоджень та мікроорганізмів.

Далі розташована середня оболонка. Вона складається з райдужки, циліарного тіла і судинної оболонки, яка забезпечує живлення всього ока.

Внутрішня оболонка – це сітківка. Як тільки світло потрапляє в наше око, воно проходить через рідини і приземляється на сітківку в задній частині ока. Сітківка перетворює світлові промені в сигнали, які може зрозуміти наш мозок. Сітківка використовує чутливі до світла клітини: палички та колбочки. Палички надзвичайно чутливі до світла і допомагають нам бачити, коли темно. Колбочки допомагають нам бачити колір. До 14 місяців діти не сприймають кольори. А згодом починають бачити червоний, зелений, а пізніше – синій.

Щоб світло було зосереджене на сітківці, око має кришталик. Мозок надсилає сигнали зворотного зв’язку до м’язів навколо кришталика, щоб сказати, як фокусувати світло. Так працює камера або мікроскоп, коли ми регулюємо об'єктив і хочемо певне зображення у фокусі. Коли світло не можна цілком сфокусувати правильно, людина потребує окулярів або лінз.

До допоміжного апарату входять брови, повіки з віями, слізні залози та м’язи ока. Через брови в наші очі не потрапляє піт з лоба. Повіки з віями захищають око від пилу. Слізна залоза виділяє сльози, які допомагають утримувати чистоту очей.

А чому в людини два очні яблука? За їх допомогою мозок отримує дві різні картинки з різних ракурсів. Ми бачимо лише одне зображення, але мозок використовує два. Це потрібно, щоб дати інформацію про те, як далеко щось знаходиться. Це називається глибинним сприйняттям.

Будова ока Вікіпедія

Цікаві факти про око:

Зображення біля сітківки насправді перевернуте з реального зображення. Наш мозок розуміє це і перемикає його. Інакше ми б заплуталися.

У людини є сліпа пляма, де оптичний нерв підключається до сітківки.

У середньому людина моргає 15 разів на хвилину.

Вісім відсотків чоловіків є сліпими, а жінок – один відсоток.

На домашнє завдання дали відповідати на питання в підручнику чи робочому зошиті? Шукайте відповіді в розділі ГДЗ та відповіді з біології за 8 клас.