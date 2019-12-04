Зимові канікули в школах України: опубліковано графік

Вже 23 грудня для українських школярів можуть початися зимові канікули, які продовжаться до 8 січня.

Слід зазначити, що кожна школа самостійно визначатиме, коли будуть відпочивати учні. Однак загальна тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "2016rik".

"Передостаннім понеділком грудня 2019 року буде 23 число – в цей день повинні початися зимові канікули. На навчання діти вийдуть після новорічних і різдвяних свят – 8 січня, яке припаде на середу", – йдеться в повідомленні.

Але не виключено, що дати 16-денної перерви в навчанні будуть переглянуті, а відпочинок скоротять. Додатковим вихідним днем для школярів ​​буде 25 грудня (середа) – католицьке Різдво, яке швидше за все припаде на зимові канікули.

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