Жорстоке побиття школярки у Запоріжжі: скандал отримав продовження

Комунарський районний суд Запоріжжя відправив під домашній арешт 15-річну школярку, яка жорстоко побила дівчину на стадіоні навчального закладу, після чого її госпіталізували в лікарню.

Підозрювана нецензурно висловлювалася на адресу потерпілої та наносила їй ногами удари в голову та ділянки тулуба, що призвело до травм рук, тіла й обличчя, пише пресслужба суду (щоб переглянути відео бійки, доскрольте до кінця сторінки).

У бійці взяло участь близько десятка підлітків. Одні спостерігали, інші знімали на мобільні телефони і навіть підсвічували ліхтариками. Також побили ще одну дівчинку, про стан якої невідомо.

"Неповнолітня підозрювана увечері 12 жовтня 2019 року, перебуваючи на стадіоні однієї зі шкіл Комунарського району у місті Запоріжжі, та невстановлена особа підійшли до неповнолітньої Л. та почали наносити їй удари в обличчя. Довівши потерпілу до безпорадного стану, Б. змусила її стати на коліна та просити в неї вибачення й цілувати взуття", – йдеться в повідомленні.

Суд відправив підозрювану під домашній арешт з 19:00 до 6:00 наступної доби. Крім того, вона зобовʼязана прибувати двічі на тиждень до слідчого, не відлучатися за межі міста, повідомляти про зміну свого місця проживання та утримуватись від спілкування з потерпілою, а також із встановленими під час досудового розслідування свідками.

Побиття школярки в Запоріжжя Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Запоріжжя учень намагався задушити однокласницю.

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