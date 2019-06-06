Жінки в науці: поради вчителям щодо руйнування стереотипів у дітей

Присутність і, головне, видимість жінок у науці допомагають заохочувати дівчат до наукової діяльності.

Навчально-публіцистичний проект Edutopia від освітнього фонду Джорджа Лукаса опублікував цікаві результати мета-аналізу. Впродовж кількох десятиліть збиралися дані щодо того, наскільки часто хлопчики й дівчатка зображують на малюнках науковців жіночої статі. Усім дітям давали однакове завдання: намалювати, як, на їхню думку, виглядає вчений. З 5 тисяч дитячих малюнків, зібраних між 1966 та 1977 роками, лише на 28 були зображені жінки-науковиці. Ці 28 робіт було намальовано дівчатками.

З тих пір до експерименту залучили близько 20 тисяч дітей. У 1985 році дослідження показало, що дівчата стали зображати жінок-вчених у 36% випадків. У 2016 році ця цифра зросла до 58%. Хлопчики ж, як і майже півстоліття тому, в 9 випадках з 10 малюють вченого-чоловіка.

Зміни в процентному співвідношенні кількості дівчачих робіт із зображенням науковиць дослідники пов’язують із тенденцією зростання чисельності жінок, зайнятих наукою. Наприклад, за даними Національного наукового фонду США, у 2015 році жінки становили 48% серед вчених у сільськогосподарських та екологічних напрямках науки, а от в 1993 році їх було лише 34%.

Девід Міллер та його колеги з мета-аналізу також стверджують, що стереотип “наука - це для чоловіків” може стати на заваді дівчатам у їхньому подальшому житті і кар’єрі. Якщо дівчата не бачать перед собою прикладів жінок-вчених, вони просто не йдуть в науку, і коло замикається.

Американські дослідники написали кілька порад вчителям, адже саме вчителі відіграють значну роль в заохоченні дітей вчитися і розвиватися. Допомогти дівчатам повірити в свої сили і не боятися пробувати себе в науковій кар’єрі можна так:

Запрошувати на зустріч із учнями та ученицями жінок-вчених

Спілкування зі “справжніми науковицями”, яких можна розпитати про їхнє життя-буття, може надихнути дівчат іти в науку. “Живий” позитивний приклад надзвичайно важливий.

Звертати увагу на гендерну рівність у мовленні

Називаючи хлопців майбутніми інженерами чи архітекторами, не забувати те ж саме казати про дівчат. Наприклад: “А наша Софійка, якщо захоче, може стати доктором біологічних наук”.

Уникати перенесення тривоги

Особливо це стосується вчителів математики. Не використовуйте фраз на кшталт “А з цим завданням навіть не всі хлопці впораються” або “Хлопчики вміють швидко розв’язувати приклади, а дівчата добре читають”, адже це просто стереотипи. Обирайте стратегії викладання, що розвивають позитивне ставлення ваших учениць до математики.

Підкреслювати, що наш мозок постійно розвивається

Розповідайте дітям, що кожна людина може “прокачувати” свої здібності і навчитися того, чого досі не вміла.

Вішати в класі плакати чи картини, на яких зображені жінки-вчені

Подібні наочні посібники, які кожного дня бачитимуть діти, теж будуть корисні для подолання стереотипу “наука не для жінок”.

Пропонувати дітям читати пригодницькі книжки, в яких дівчата змальовуються як розумні, хоробрі і цілеспрямовані

Це також допомагає ученицям повірити в себе: чимало дітей ототожнюють себе з улюбленими героями або героїнями.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!