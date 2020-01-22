"Жертва системи": у Києві призвали в армію 12-річного школяра

У Києві 12-річному школяру принесли повістку в армію від військкомата Голосіївського району.

Про курйоз повідомила мати дитини Ірина Костюченко на Facebook-сторінці. Спершу вона подумала, що це повістка старшому 20-річному сину. Проте він має інше ім’я та не є придатним до військової служби, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Середньому, який народився в січні 2008-го, система "накинула" 5 років. Переплутала, мабуть, "2008" і "2003". Для того, щоб повістка прийшла йому, він, мабуть, має очолити міжнародний наркокартель", – відзначила Костюченко.

За її словами, також у прізвищі переплутали одну літеру. Жінка мала намір відвідати військкомат у призначений повісткою час, адже думала, що телефоном нічого не доведе. Проте пізніше з ситуацією розібралася.

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"Конструктивно, спокійно, знайшли, де був "глюк". Пост видалила", – додала Костюченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії школярів змусили написати прадіду на фронт.

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