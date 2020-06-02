Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками вищих навчальних закладів України.

Як повідомила пресслужба Офісу глави держави, участь також взяли заступник голови ОП Юрій Костюк та голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Зустріч у такому форматі з лідерами навчальних закладів пройшла вперше з 2005 року.

Керівники вищих навчальних закладів зустрілися із Зеленським president.gov.ua

Президент наголосив, що в Україні є кадровий голод, і цю проблему має вирішувати саме вища освіта. Зеленський звернув увагу на те, що в країні вчиться понад мільйон студентів, проте велика частина з них не хоче залишатися в Україні. А з тих, хто залишається, багато хто не працюють за фахом.

"Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих дійсно талановитих студентів?" – задався питанням Зеленський.

Керівники вищих навчальних закладів зустрілися із Зеленським president.gov.ua

Бабак же зазначив, що відтепер у контрактах із ректорами будуть з'являтися показники ефективності за певний час і механізми перевірки цих показників.

"Наші плани до кінця 20-го року діляться на дві частини: тактичні плани – це проведення вступної кампанії, і фінансова автономія. У нас є багато планів. Комітет завжди відкритий до співпраці", – зазначив він.

Володимир Зеленський. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше Міністерство освіти і науки дозволило проводити іспити та ЗНО в умовах карантину, проте при дотриманні низки правил безпеки.