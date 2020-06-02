Зеленський зустрівся з ректорами університетів: про що говорили
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками вищих навчальних закладів України.
Як повідомила пресслужба Офісу глави держави, участь також взяли заступник голови ОП Юрій Костюк та голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Зустріч у такому форматі з лідерами навчальних закладів пройшла вперше з 2005 року.
Президент наголосив, що в Україні є кадровий голод, і цю проблему має вирішувати саме вища освіта. Зеленський звернув увагу на те, що в країні вчиться понад мільйон студентів, проте велика частина з них не хоче залишатися в Україні. А з тих, хто залишається, багато хто не працюють за фахом.
"Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих дійсно талановитих студентів?" – задався питанням Зеленський.
Бабак же зазначив, що відтепер у контрактах із ректорами будуть з'являтися показники ефективності за певний час і механізми перевірки цих показників.
"Наші плани до кінця 20-го року діляться на дві частини: тактичні плани – це проведення вступної кампанії, і фінансова автономія. У нас є багато планів. Комітет завжди відкритий до співпраці", – зазначив він.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Міністерство освіти і науки дозволило проводити іспити та ЗНО в умовах карантину, проте при дотриманні низки правил безпеки.