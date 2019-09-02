Зеленський відвів сина в школу і влаштував скандал: відео

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли на святкування Дня знань у Новопечерську школу до свого сина, який став першокласником, і влаштували скандал із журналістами.
Глава держави і його дружина негативно поставилися до того, що їхній син Кирило міг потрапити в об'єктиви камер, і попросили журналістів не знімати, пишуть "Вести" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Повідомляється, що Кирило Зеленський до цього відвідував дошкільний заклад при Новопечерській школі. Сам президент неодноразово згадував в інтерв'ю, що не хотів би афішувати своє особисте життя, та й фото дітей Зеленських потрапляють у мережу не так часто", – йдеться в повідомленні.
У соцмережі Instagram Олена Зеленська написала, що їхній син Кирило став сьогодні першокласником.
"Наш син Кирило тепер першокласник. Сьогодні він вперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку і однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – буде пустувати, поїде в перші подорожі без батьків, почне загартовувати характер і ставати відповідальним", – зазначила перша леді.
Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Букварик, зошити, олівці. Наче нічого не забули... Ой, яблуко! Наш син Кирилл тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – бешкетуватуватиме, поїде в перші подорожі без батьків, загартовуватиме характер і ставатиме відповідальним. Кирилл не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін. Наші діти – покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження та безглузде завчання. Віримо, що вони полюблять школу і вчитимуться охоче. А потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для нашої країни. Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кириллом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу злили фото, де Зеленський вперше показав обличчя сина.
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