Зеленський відвів сина в школу і влаштував скандал: відео

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли на святкування Дня знань у Новопечерську школу до свого сина, який став першокласником, і влаштували скандал із журналістами.

Глава держави і його дружина негативно поставилися до того, що їхній син Кирило міг потрапити в об'єктиви камер, і попросили журналістів не знімати, пишуть "Вести" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Повідомляється, що Кирило Зеленський до цього відвідував дошкільний заклад при Новопечерській школі. Сам президент неодноразово згадував в інтерв'ю, що не хотів би афішувати своє особисте життя, та й фото дітей Зеленських потрапляють у мережу не так часто", – йдеться в повідомленні.

У соцмережі Instagram Олена Зеленська написала, що їхній син Кирило став сьогодні першокласником.

"Наш син Кирило тепер першокласник. Сьогодні він вперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку і однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – буде пустувати, поїде в перші подорожі без батьків, почне загартовувати характер і ставати відповідальним", – зазначила перша леді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу злили фото, де Зеленський вперше показав обличчя сина.

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