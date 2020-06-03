Президент України Володимир Зеленський утворив Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні. Відповідний указ підписаний 3 червня.

Рішення було ухвалено за підсумками зустрічі з представниками вищих навчальних закладів України, сказано у Telegram-каналі президента. Рада буде консультативно-дорадчим органом при главі держави.

Її завданнями, серед іншого, будуть вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства України у цій галузі, зокрема щодо фінансової автономії закладів вищої освіти та механізму залучення приватних інвестицій.

Володимир Зеленський. Ілюстрація

"Ми повинні сформувати чіткі цілі та готувати конкурентоспроможних фахівців – відповідно до потреб української економіки. Визначити, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані у найближчі роки. Не менш важливою є й розбудова мережі студентських гуртожитків. Сучасних, комфортних, а головне – в достатній кількості для потреб іногородніх студентів", – зазначив президент.

Кабінету міністрів Зеленський доручив "забезпечити розроблення за участю Національного інституту стратегічних досліджень, Національної академії наук України та затвердити до 1 листопада 2020 року стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, визначивши основні цілі та пріоритети з урахуванням глобальних тенденцій світової економіки".

До 1 вересня мають розробити план заходів популяризації природничих наук та математики та популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів.

Крім того, до 1 грудня уряд має затвердити державну програму розвитку науково-дослідницької інфраструктури в Україні та державну програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти.

"Хочу наголосити, що ми не зосереджені лише на вищій освіті. Найближчим часом ми проведемо зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти та разом визначимо шляхи розвитку та вдосконалення цих рівнів", – зауважив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками вищих навчальних закладів України.

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