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Захеканий Зеленський розповів про мільйони для українських шкіл

1.8т
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Президент України Володимир Зеленський під час підбиття підсумків минулого тижня розповів про фінансування освіти.

Глава держави записав нове відеозвернення до українців, яке він зняв під час тренування у спортзалі, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Так, Зеленський розповів, що минулого тижня уряд виділив 600 млн гривень на шкільні автобуси для сільської місцевості. Також 400 млн гривень виділили і на ремонт їдалень у навчальних закладах.

Зеленський у спортзалі розповів про фінансування освіти

Зеленський у спортзалі розповів про фінансування освіти

Скріншот

"На технічне обладнання шкіл уряд спрямував 800 млн гривень. Особливо це стосується лабораторій з математики, фізики, хімії. Хочемо, щоб 2020 рік став роком математики в Україні", – додав президент.

(Про фінансування освіти дивіться з 1:10)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський запропонував нововведення для студентів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
школа освіта Кабінет Міністрів України
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Pollak John
Pollak John
Янелох всё ещё верит что украинцы ведутся на его сказочки ? Особенно сейчас , перед Нормандской встречей ..
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