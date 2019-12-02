Захеканий Зеленський розповів про мільйони для українських шкіл

Президент України Володимир Зеленський під час підбиття підсумків минулого тижня розповів про фінансування освіти.

Глава держави записав нове відеозвернення до українців, яке він зняв під час тренування у спортзалі, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Зеленський розповів, що минулого тижня уряд виділив 600 млн гривень на шкільні автобуси для сільської місцевості. Також 400 млн гривень виділили і на ремонт їдалень у навчальних закладах.

Зеленський у спортзалі розповів про фінансування освіти Скріншот

"На технічне обладнання шкіл уряд спрямував 800 млн гривень. Особливо це стосується лабораторій з математики, фізики, хімії. Хочемо, щоб 2020 рік став роком математики в Україні", – додав президент.

(Про фінансування освіти дивіться з 1:10)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський запропонував нововведення для студентів.

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