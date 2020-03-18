Зеленський терміново звернувся до студентів, школярів та вчителів. Відео

Вищі навчальні заклади України не мають права виселяти студентів з гуртожитків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в новому відеозверненні, опублікованому ввечері в середу, 18 березня.

"Ніхто не буде виселяти студентів з гуртожитків. Це питання на особистому контролі прем'єр-міністра України. Дорогі студенти, якщо хтось говорить вам виселятися, показуйте це відео і документ на сайті Міносвіти", – сказав президент.

Також Зеленський звернувся до працівників сфери освіти, пообіцявши, що їхня середня заробітна плата за час карантину буде збережена і виплачена.

Володимир Зеленський скріншот

"Всім вам рекомендується максимально перейти на дистанційну форму роботи. З учорашнього дня для підготовки учнів до ЗНО запущений щоденні трансляції онлайн-уроків. З 8 до 9 ранку і з 18 до 21 годин їх можна подивитися на телеканалі "Рада", а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України", – розповів Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також звернувся до пенсіонерів, повідомивши, що в квітні вони отримають додаткові виплати, а в травні очікується індексація пенсій. Президент закликав усіх залишатися вдома, особливо людей похилого віку.

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