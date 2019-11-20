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Зеленський станцював перед школярами: з'явилося відео

3.1т
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Під час молодіжного форуму "Україна зростає разом зі мною" Володимир і Олена Зеленські станцювали перед школярами.

Захід триває з 20 до 21 листопада в Києві. Поява президента й першої леді викликала фурор серед школярів, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Юні ведучі запропонували Зеленським пом'якшити ситуацію "футбольним" танцем, до якого також приєдналися учасники форуму.

Зеленський станцював перед школярами

Зеленський станцював перед школярами

Скриншот

"О, будемо танцювати", – сказав президент, коли почув музику.

Зеленський повторював усі рухи за школярами, а ось перша леді трохи ніяковіла й не приєдналася до чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський відвів сина до школи та влаштував скандал.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
школа
Особи
Володимир Зеленський Олена Зеленська
Місце
Україна
Тег
школа
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