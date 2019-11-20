Зеленський станцював перед школярами: з'явилося відео

Під час молодіжного форуму "Україна зростає разом зі мною" Володимир і Олена Зеленські станцювали перед школярами.

Захід триває з 20 до 21 листопада в Києві. Поява президента й першої леді викликала фурор серед школярів, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Юні ведучі запропонували Зеленським пом'якшити ситуацію "футбольним" танцем, до якого також приєдналися учасники форуму.

Зеленський станцював перед школярами Скриншот

"О, будемо танцювати", – сказав президент, коли почув музику.

Зеленський повторював усі рухи за школярами, а ось перша леді трохи ніяковіла й не приєдналася до чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський відвів сина до школи та влаштував скандал.

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