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Зеленський розповів, де його дочка пішла в перший клас

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Дочка президента України Володимира Зеленського пішла в перший клас в столичну Новопечерську школу, навчання в якій коштує близько 10 тисяч доларів на рік.

Про цю київську школу президент згадав 26 травня, вітаючи українців з Днем Києва.

"У цьому місті моя дочка пішла в перший клас. У цьому місті народився мій син", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Заклад, в якому вчиться президентська дочка, знаходиться на території комплексу Новопечерські Липки на Драгомирова у Києві.

Олександрі Зеленської зараз 14 років, вона - звичайний київський підліток.

Саша Зеленська

Саша Зеленська

Тут можна подивитися, як виглядають дружина і діти Володимира Зеленського.

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