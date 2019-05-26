Зеленський розповів, де його дочка пішла в перший клас

Дочка президента України Володимира Зеленського пішла в перший клас в столичну Новопечерську школу, навчання в якій коштує близько 10 тисяч доларів на рік.

Про цю київську школу президент згадав 26 травня, вітаючи українців з Днем Києва.

"У цьому місті моя дочка пішла в перший клас. У цьому місті народився мій син", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Заклад, в якому вчиться президентська дочка, знаходиться на території комплексу Новопечерські Липки на Драгомирова у Києві.

Олександрі Зеленської зараз 14 років, вона - звичайний київський підліток.

Саша Зеленська

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