Зеленський різко відповів критикам вчителів онлайн-школи
Президент України Володимир Зеленський підтримав вчителів онлайн-школи, які зіткнулися з цькуванням в мережі через допущені помилки у своїх уроках.
У своєму відеозверненні 10 квітня Зеленський назвав вчителів "людьми з великої літери, які працюють не заради грошей чи слави, а за покликом серця".
"Хейтер теж працюють за покликом серця, тільки поклик цього серця – образити, принизити, знищити. Але вони – меншість. Ви – великі молодці. Помилитися – не страшно.
Страшно за все своє життя не створити нічого крім нечистот. Страшно – це бути ніким і самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я говорю це кожному хейтеру, який вважає своїм обов'язком написати гидоту на адресу українських вчителів", – сказав президент.
Як писав OBOZREVATEL:
онлайн-уроки для українських школярів вже встигли здобути собі скандальну славу.
Так, нещодавно вчителька припустилася помилки під час онлайн-уроку математики для п'ятикласників. Педагогиня зі "Всеукраїнської школи онлайн" неправильно розв'язала завдання, віднімаючи числа.
А вчителька географії в ефірі "Школи онлайн" сплутала назви океанів навколо Австралії.
Крім того, вчителька історії, розповідаючи про російського царя Миколу І, назвала його Миколою ІІ.
На уроці для 11-го класу 33-го президента США Гаррі Трумена назвали "Турменом".
На ще одному уроці історії вчителька назвала Лівонську війну 1558-1583 років Ліванською, а Московське царство – Росією, якої тоді не існувало.
Викладач математики Дмитро Номіровський, який брав участь ву підготовці відеозанять, заявив, що виявлені помилки в онлайн-уроках "Всеукраїнської школи онлайн" далеко не останні. Адже проєкт готувався поспіхом, і матеріал випускався в ефір без редактури.