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Зеленський підписав закон про загальну середню освіту: що зміниться

1.3т
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який допоможе здійснити реформу освіти.

Ухваленням закону "Про повну загальну середню освіту" Україна виконала останню рекомендацію Венеціанської комісії щодо отримання освіти національними меншинами, повідомляється на сайті Офісу президента.

Зеленський підписав закон про загальну середню освіту: що зміниться

"Зокрема, закон передбачає право вільного вибору мови навчального процесу приватними закладами освіти. Крім того, новий закон деталізує положення закону "Про освіту" від 5 вересня 2017 року з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії та вводить три мовні моделі отримання освіти в закладах середньої освіти", – сказано в повідомленні.

Перша модель передбачена для корінних народів України, які проживають в своєму рідному мовному середовищі, у яких немає держави, що захищає цю мову. Перш за все, це стосується кримських татар.

Друга модель рекомендована для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС.

Третя модель буде працювати для інших національних громад Укаріни і стосується нацменшин, мова яких відноситься до української мовної сім'ї.

"З ухваленням закону "Про повну загальну середню освіту" Україна підтвердила відданість своїм міжнародним зобов'язання щодо забезпечення прав національних меншин", – підкреслили в прес-службі Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроект №0901 "Про повну загальну середню освіту" Верховна Рада ухвалила 16 січня 2020 року.

Нагадай, що реформа освіти була розпочата в 2017 році.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Реформа освіти
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Міністерство освіти України
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