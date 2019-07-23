"Зеленський двомовний!" У школі Авдіївки збунтувалися проти української

В Авдіївці на Донеччині батьки учнів збунтувалися через перехід опорної школи на українську мову.

Більшість батьків, діти яких переходять у 6 і 7 класи, хочуть, щоб навчання залишилося російською. Про це повідомляє ТСН.

Вони аргументують своє бажання тим, що дітям нібито вже пізно переходити на українську мову викладання, оскільки це буде занадто складно.

"Я вважаю, потрібно виконувати свій статут, який був затверджений ще в 2018 році. Мова – це складова ідентифікації нації, я пояснювала це батькам", – заявила директор 2-ї школи, яку визнали опорною, Оксана Четверикова.

"Вони пишуть скарги до відділу освіти. Просять вирішити цей конфлікт і вчитися російською", – додала вона.

Мати школяра Анна Пастернак водночас говорить, що її дитина розуміє українську, але російською їй зручніше.

"Ми звикли спілкуватися цією мовою, так нас виростили наші батьки, і спілкування йде – нам зручно", – зазначила жінка.

"У нас був вибір, іти в український або російський клас. Якби ми хотіли в український, то пішли б. Ми не знаємо, що буде завтра. У нас президент двомовний – не думаю, що буде проблема. Російська буде присутньою. Якщо в школі українська, вдома російська – я не можу їй пояснити деякі предмети", – сказала мати іншої учениці Анастасія Симонова.

У той же час батьки наполягають, що спочатку потрібно доремонтувати школу і повернутися з іншого приміщення, а вже потім вирішувати мовні питання.

Відповідно до закону про державну мову, мовою освітнього процесу повинна бути винятково українська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість спілкуватися і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть.

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