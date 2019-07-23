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"Зеленський двомовний!" У школі Авдіївки збунтувалися проти української

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В Авдіївці на Донеччині батьки учнів збунтувалися через перехід опорної школи на українську мову.

Більшість батьків, діти яких переходять у 6 і 7 класи, хочуть, щоб навчання залишилося російською. Про це повідомляє ТСН.

Вони аргументують своє бажання тим, що дітям нібито вже пізно переходити на українську мову викладання, оскільки це буде занадто складно.

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"Я вважаю, потрібно виконувати свій статут, який був затверджений ще в 2018 році. Мова – це складова ідентифікації нації, я пояснювала це батькам", – заявила директор 2-ї школи, яку визнали опорною, Оксана Четверикова.

"Вони пишуть скарги до відділу освіти. Просять вирішити цей конфлікт і вчитися російською", – додала вона.

Мати школяра Анна Пастернак водночас говорить, що її дитина розуміє українську, але російською їй зручніше.

"Ми звикли спілкуватися цією мовою, так нас виростили наші батьки, і спілкування йде – нам зручно", – зазначила жінка.

"У нас був вибір, іти в український або російський клас. Якби ми хотіли в український, то пішли б. Ми не знаємо, що буде завтра. У нас президент двомовний – не думаю, що буде проблема. Російська буде присутньою. Якщо в школі українська, вдома російська – я не можу їй пояснити деякі предмети", – сказала мати іншої учениці Анастасія Симонова.

У той же час батьки наполягають, що спочатку потрібно доремонтувати школу і повернутися з іншого приміщення, а вже потім вирішувати мовні питання.

Відповідно до закону про державну мову, мовою освітнього процесу повинна бути винятково українська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість спілкуватися і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть.

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Тема
Закон про мови
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
українська мова Новини Донбасу
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Всей Авдеевкой требовать вывода ВСУ с территории города и принимать российское гражданство.
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Нравится Африка - езжайте в Африку, нравится Китай - езжайте в Китай, нравится Россия - езжайте в Россию. Только не нужно тут цитировать РосСМИ, что это и есть Россия. Этим вы показываете свой никчёмный уровень IQ.
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Wick John
Wick John
Шевченко Николай, хотите хрюкать на свино мове валите на галичину и там хрюкайте на своей свино мове и не надо навязывать другим свино мову
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Крым Андрей
Крым Андрей
Шевченко Николай, Слышь ты, уродец, Эти люди что, к тебе дегенерату, в гости приехали и взаймы просят? Они на своей земле живут. Ото мало где силы духа хватило у людей подняться и начать резать вас - уродов. И мы в Крыму, (единственное о чём жалею) таких вот уродов пенделями гоняли, а нужно было убивать, чтобы, твари, голову поднять боялись.
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Северг Олег
Северг Олег
Тильки ридна мова... с какой это стати этническим русским людям ридна мова украинска ? В топку эту мову, русским пора объяснять, что язык это дело десятое. Главное они должны и обязаны начинать отстаивать права своего этноса, требовать политического представительства, политических прав, культурной и тер. автономии, квот в органах власти, квот в ВУЗах и т.д. а Язык это вообще само собой разумеющаяся вещь. Вот тут Кремль очень сильно не дорабатывает. Давно пора начать организовывать и при необходимости вооружать этнических русских Украины.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Северг Олег,а кто такие русские,откуда они взялись?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Северг Олег, Люди - чмошники. Помню, говоришь с таким уродом: "Что ты молчишь, ты же русский, русскоязычный... хуле твоего русского ребёнка делают каким-то украинцем, да ещё и по истории против своего народа настраивают?". Отвечает: "Ну мы же на Украине живём...". Сцуко, бараны.
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