Зеленський анонсував старт "Всеукраїнської школи онлайн": як будуть проходити уроки

На українському телебаченні з 6 квітня буде запущено проект "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це під час відеозвернення 29 березня повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши на необхідності "забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань".

"40 педагогів з Києва стануть вчителями для всієї України", – повідомив президент, відзначивши, що зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів з 5 по 11 клас.

Зеленський зазначив, що уроки щоранку транслюватимуть українські телеканали. Також їх можна буде подивитися на Facebook і Youtube.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський звернувся до працівників сфери освіти, пообіцявши, що їх середня заробітна плата за час карантину буде збережена і виплачена.

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