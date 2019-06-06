Зеки виявилися для України дорожче школярів

Україна витрачає в рік на одного школяра в середньому 21 320 гривень, в той час, як витрати на утримання одного ув'язненого можуть досягати 53 000 гривень на рік.

Це стало відомо після того, як Міністерство фінансів України опублікувало інтерактивну карту бюджетних витрат на загальну середню освіту в 2018 році.

Як виявилося, витрати на одного учня сильно варіюються в різних частинах країни. Мінімальну суму на навчання однієї дитини витратила Кам'янка-Бузька ОТГ Львівської області - всього 8 300 грн. Максимальну - Лугинський район Житомирської області, а саме - 105 900 грн.

Така різниця в витратах пов'язана з бюджетною децентралізацією. Тепер суми витрат на ті чи інші області формуються не центральною владою, а місцевою.

У той же час за заявою заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова витрати бюджету на одного зека становлять 37-53 тис. гривень на рік.

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