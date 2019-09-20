Здоровий сон: стало відомо, скільки і як рекомендовано спати школярам

Сон важливий для здоров'я і розвитку дитини, тому батькам варто стежити за його якістю.

Важливо, щоб школяр мав регулярний режим сну. Звичайна ванна, казка і затишне ліжко можуть допомогти молодшим дітям відчути себе готовими до сну. Для дітей старшого віку підійде тиха бесіда з батьками про день, що минув, а потім потрібно побути деякий час на самоті, пише 4MAMA.UA.

"Заохочуйте вашу дитину відпочивати перед сном. Старші діти можуть захотіти розслабитися, читаючи книгу, слухаючи спокійну музику. Вимикайте телевізор і гаджети мінімум за годину до сну", – йдеться в повідомленні.

Якщо дитина старше п'яти років все ще спить після обіду, нехай це буде не довше 20 хвилин. Довший і пізній сон може збити час вечірнього сну.

Варто уникати страшних телешоу, фільмів і комп'ютерних ігор. Тихий, затишний простір важливий для гарного сну. Слід перевірити, чи не занадто світла або галаслива спальня дитини для сну.

Почуття голоду або ситості перед сном може зробити дитину більш примхливою або збудженою. Вранці здоровий сніданок допомагає запустити годинник дитини в потрібний час. Можна заохочувати її отримувати якомога більше природного світла протягом дня, особливо вранці. Це пригнічує мелатонін і допомагає дитині відчувати сонливість перед сном.

Сон Все о детях

Як повідомляв OBOZREVATEL, психолог порадила, як навчити школярів фінансової грамотності.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!