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"Здайте гроші для священника": у Тернополі спалахнув скандал в школі

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У Тернопільській школі мистецтв імені Ігоря Ґерети учнів змусили здавати гроші на освячення священником навчального закладу.

Скріншоти листування в батьківському чаті у Viber оприлюднили в соцмережі. Зазначається, що директорка школи Марія Гудима наказала класним керівникам зібрати з кожного учня по 10 грн, а вчителі повинні були здати по 50 грн, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на місцеве видання "ПроВсе".

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Батьки підрахували, що священнику могло перепасти близько 7 тисяч гривень. Проте після скандалу в мережі гроші перестали збирати. Учнів і школу освятити повинен був Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Директорка школи заперечила таку заяву і зазначила, що все відбувається добровільно і безкоштовно.

У школі мистецтв Тернополя збирали гроші для священника

У школі мистецтв Тернополя збирали гроші для священника

provse.te.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше школа мистецтв вже потрапляла в скандал,тому що батьків змушували платити гроші за здобуття мистецької освіти в школі. Раніше за це не встановлювали плату.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Тернопіль
Теги
директор школи скандал в школе побори в школі конфлікт в школі
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Религия - опиум для народа!
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