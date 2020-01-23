"Здайте гроші для священника": у Тернополі спалахнув скандал в школі

У Тернопільській школі мистецтв імені Ігоря Ґерети учнів змусили здавати гроші на освячення священником навчального закладу.

Скріншоти листування в батьківському чаті у Viber оприлюднили в соцмережі. Зазначається, що директорка школи Марія Гудима наказала класним керівникам зібрати з кожного учня по 10 грн, а вчителі повинні були здати по 50 грн, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на місцеве видання "ПроВсе".

Батьки підрахували, що священнику могло перепасти близько 7 тисяч гривень. Проте після скандалу в мережі гроші перестали збирати. Учнів і школу освятити повинен був Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Директорка школи заперечила таку заяву і зазначила, що все відбувається добровільно і безкоштовно.

У школі мистецтв Тернополя збирали гроші для священника provse.te.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше школа мистецтв вже потрапляла в скандал,тому що батьків змушували платити гроші за здобуття мистецької освіти в школі. Раніше за це не встановлювали плату.

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