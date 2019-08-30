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Збирають на те, що виділяє держава: у школі Івано-Франківська виник скандал

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У школі №15 міста Івано-Франківська виник скандал через те, що в батьків вимагають гроші на речі, які навчальним закладам виділяє держава.

Про інцидент розповів у Facebook-групі "Франківські теревені" Роман Волощук, один з батьків учня, який переходить в 4-ий клас. За його словами, директор школи не має впливу на вчителів, які організовують збори коштів (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради, прошу перевірити куди йдуть кошти! Батьки учнів, які перейшли в 4-Г клас , може достатньо уже? Якщо один собі щось придумав, це не означає, що всі інші батьки мають підчинятися", – наголосив Волощук.

Чоловік наводить у приклад скріншоти переписки батьків у спільному чаті. Коли один з користувачів запропонував зібрати кошти на коврики, якими має забезпечити керівництво закладу, більшість погодились.

Волощук вимагає пояснень від директора школи Василя Бойчука, куди були спрямовані кошти, які надійшли з місцевого бюджету, для забезпечення класів НУШ.

Побори в школі

Побори в школі

Роман Волощук у Facebook

Побори в школі

Побори в школі

Роман Волощук у Facebook

Побори в школі

Побори в школі

Роман Волощук у Facebook

Побори в школі

Побори в школі

Роман Волощук у Facebook

Пост

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії через побори в школі звільнятимуть директорів.

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Теми
Інциденти в школах школа
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
побори в школі школа конфлікт в школі
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