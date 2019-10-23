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"Збережіть надбавки вчителям!" Профспілка освітян Києва пригрозила страйком

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Профспілка освітян Києва 29 жовтня вийде на акцію протесту під стіни Верховної Ради проти звуження прав та гарантій педагогів через подані правки до законопроєкту "Про повну загальну середню освіту", які запропонувала політична партія "Голос".

Про це заявив під час пресконференції голова столичної Профспілки Олександр Яцунь, йдеться на сайті організації.

Так, Яцунь озвучив основні вимоги до законопроекту "Про повну загальну середню освіту", зокрема:

  • збереження надбавок та доплат, у тому числі за вислугу років, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;

  • можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;

  • скорочений робочий час для педагогічних працівників;

  • добровільна сертифікація.

"У разі ігнорування справедливих вимог освітян імовірним є вступ у колективний трудовий спір, у тому числі застосування страйку!" – зазначив голова столичної Профспілки.

Профспілка освітян Києва пригрозила страйком

Профспілка освітян Києва пригрозила страйком

times.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителі забили на сполох через правки щодо скасування надбавок вчителям і збільшення робочого часу до 40 годин на тиждень, які подали народні депутати політичної фракції "Голос" до проєкту закону про середню освіту. Педагоги вважають, що це погіршить умови праці. Проте у "Голосі" пояснили, що ініціатива навпаки гарантуватиме вищу зарплату.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
зарплата освіта протест
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