Завершується реєстрація на сертифікацію вчителів: названі активні регіони

На сертифікацію в 2020 році зареєструвалася максимальна кількість вчителів у Волинській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, не пізніше 31 січня всі реєстраційні документи мають бути надіслані до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на УЦОЯО.

Оцінювання відбуватиметься у кілька етапів, а нововведенням у сертифікації 2020 буде те, що до кожного нового етапу переходитимуть учасники, які вдало пройшли попередній.

Новини Стала відома дата проведення ЗНО для вчителів у 2020 році

Першим етапом оцінювання буде незалежне тестування – "ЗНО для вчителів". Другим етапом буде самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності шляхом заповнення відповідної анкети. Останнім етапом стане вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Якщо педагог успішно завершує сертифікацію, то він отримує автоматичне зарахування чергової (позачергової) атестації з присвоєнням учителю наступної категорії або підтвердженням наявної, 20% надбавку до посадового окладу та можливість залучатися до проведення інституційного аудиту.

Завершується реєстрація на сертифікацію вчителів Вчасно

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як педагогам отримати обіцяне підвищення зарплат.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал