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Завершується реєстрація на пробне ЗНО-2020: що потрібно знати учаснику

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У п'ятницю, 24 січня, завершується реєстрація на участь в пробному зовнішньому незалежному тестуванні.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, станом на 17 січня сформовано 261 469 заявок на участь в тестуванні. А оплату послуг вже здійснили понад 65 тисяч осіб, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Реєстрація вважається завершеною після здійснення оплати на основі зразка квитанції для оплати пробного ЗНО. Вартість складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону.

Нагадаємо, пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня; з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.

Завершується реєстрація на пробне ЗНО-2020

Завершується реєстрація на пробне ЗНО-2020

Газета Місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома дата проведення ЗНО для вчителів у 2020 році.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
освіта школа ЗНО
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
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