Завершується реєстрація на пробне ЗНО-2020: що потрібно знати учаснику

У п'ятницю, 24 січня, завершується реєстрація на участь в пробному зовнішньому незалежному тестуванні.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, станом на 17 січня сформовано 261 469 заявок на участь в тестуванні. А оплату послуг вже здійснили понад 65 тисяч осіб, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Реєстрація вважається завершеною після здійснення оплати на основі зразка квитанції для оплати пробного ЗНО. Вартість складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону.

Нагадаємо, пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня; з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.

Завершується реєстрація на пробне ЗНО-2020 Газета Місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома дата проведення ЗНО для вчителів у 2020 році.

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