Затверджено перелік предметів ЗНО на 2021 рік

6 вересня набув чинності наказ Міністерства освіти та науки, яким затверджено перелік навчальних предметів, із яких у 2021 році буде проводитись ЗНО.

Як йдеться в документі, кожен зареєстрований учасник зовнішнього оцінювання має право скласти тести не більш як із п’яти навчальних предметів.

Також у 2021 році випускники шкіл складатимуть чотири обов’язкові державні підсумкові атестації: українську мову, математику, історію України або іноземну та четвертий предмет на вибір.

Зовнішнє оцінювання проводитиметься з 21 травня до 16 липня.

Отже, у перелік навчальних предметів, із яких у 2021 році буде проводитись ЗНО, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, входить:

Українська мова. Українська мова і література. Математика. Історія України. Біологія. Географія. Фізика. Хімія. Англійська мова. Іспанська мова. Німецька мова. Французька мова.

ЗНО Вчасно

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт розповів про головні помилки випускників під час ЗНО.

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