Зате у ЦВК є Lexus: науковець пояснив провалля в українській освіті

Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН Антон Сененко заявив, що природнича освіта в Україні залишається імітацією, тому що держава не виділяє кошти на обладнання для профільних класів.

Як розповів науковець на Facebook-сторінці, часто кабінет фізики, хімії або біології нічим не відрізняється від класу української мови: парти, вікна, двері, максимум – плакати на стінах, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"У частині випадків мені демонстрували амперметри 1957 року. Ці всі лінолеуми, нові металопластикові вікна, інтерактивні дошки – це надзвичайно важливо. І, врешті, у країні, де у ЦВК є гроші на Лексус, діти не мають ходити в туалет на вулицю. Але імітація природничої освіти так і лишається імітацією", – відзначив Сененко.

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За його словами, необладнані класи є основною проблемою того, що учні не зацікавлюються природничими науками і потім не хочуть їх обирати як майбутній фах.

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