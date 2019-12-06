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Зате не "євробляха": на Прикарпатті школярам подарували іржавий "автобус" із 70-х. Відео

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Дітям із села Вороненко, що на Прикарпатті, подарували замість шкільного автобуса іржаву 40-річну вантажівку ГАЗ-66, якою вони їздять до сусідньої Ворохти на навчання.

Сидячих місць не вистачає. Транспортний засіб часто ламається. Діти скаржаться, що дуже холодно в салоні взимку. Терпець батьків увірвався, і вони вимагають безпечної поїздки для своїх дітей, йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дуже важко злазити з автобуса. Моя сестра в першому класі навіть впала зі сходів", – розповіла одна зі школярок.

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Чиновники розповіли, що два роки тому закупили новенький шкільний автобус у район, але він може їхати тільки рівниною, а не екстремальним гірським бездоріжжям. У школі пояснюють, що іншого виходу не мають.

На Прикарпатті школярам подарували іржавий "автобус" із 70-х

На Прикарпатті школярам подарували іржавий "автобус" із 70-х

Скриншот

Коли восени 2019 року тривав техогляд, довелося приховати, що вантажівка – шкільний транспорт. Адже в такому засобі дітей не мають права возити.

Міський голова Яремче Василь Онутчак пояснив, що для гірських районів потрібний повнопривідний автобус, а він коштує щонайменше два мільйони гривень. Сума складає місячний бюджет усіх сіл, які належать до Яремчанської міської ради. Тому Онутчак пообіцяв просити додаткових коштів у Кабміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Прикарпатті забили на сполох через жахливі умови в дитсадку.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
скандал в школе діти шкільний автобус
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