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Зарплату українським вчителям нараховуватимуть по-новому: з'явилися деталі

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Кабінет міністрів України готує постанову про скасування єдиної тарифної сітки в оплаті праці педагогів. Так, зарплата вчителя повинна бути на рівні трьох мінімальних заробітних плат.

Про це розповіла міністр освіти та науки України Лілія Гриневич під час конференції "Нова українська школа: успіхи та виклики першого року впровадження". У результаті цієї реформи зарплата суттєво підвищиться в тих, які наразі отримують низьку плату – це вихователі дошкільних закладів, пише Всеосвіта.

За словами Гриневич, учитель початкової школи без стажу отримує зарплату до 6 тисяч гривень. Педагог з вищою категорією і значним професійним стажем може за ту саму роботу отримувати 11-12 тисяч гривень. Тому цей дисбаланс у зарплатах необхідно ліквідувати.

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"Зараз МОН складає календарний план виконання положень закону "Про освіту", щоб показати, як змінюватиметься оплата праці педагогів. У ньому сказано, що зарплата вчителя повинна бути на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Але у перехідних положеннях зафіксована дата, до якої ми повинні обов'язково прив'язатися: у 2023 році мінімальний посадовий оклад освітян повинен становити не менше, ніж 4 мінімальні прожиткові мінімуми. Є конкретна дата, і ми маємо показати, як до неї йдемо", – підкреслила міністр.

Зарплата вчителів

Зарплата вчителів

Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр освіти та науки Лілія Гриневич наголосила на тому, що вчитель, який працює в школі, не може бути репетитором.

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Теги
зарплатаосвітаКабінет Міністрів України
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