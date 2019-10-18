Зарплати українським вчителям не піднімуть: ухвалено остаточне рішення

Бюджетний комітет Верховної Ради відхилив пропозиції освітнього комітету щодо збільшення на 5,1 млрд грн видатків на підвищення оплати праці педагогів у 2020 році.

Про це повідомила народна депутатка від політичної фракції "Голос" Інна Совсун на Facebook-сторінці. За її словами, додаткові гроші мали скеровуватись на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників: вихователям дитсадків і молодим вчителям.

"Також вчора ми почули заяву від профільного міністра (міністерка освіти Ганна Новосад. – Ред.) про те, що збільшення заробітних плат педагогам має покриватись за рахунок місцевих бюджетів. На жаль, це є свідченням відсутності чіткого і зрозумілого підходу щодо вирішення питання з оплатою праці вчителів", – наголосила Совсун.

Як висновок – проектом Держбюджету на 2020 рік не передбачено підвищення зарплат освітянам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. Проте міністр освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть. Згодом очільниця МОН запропонувала закрити школи і підняти зарплати.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!