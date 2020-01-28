Зарплата українського вчителя в 2020 році: як змінилась оплата праці педагогів

Зарплати українських педагогів з 2020 року зросли на 9%. Тепер молодий вчитель отримуватиме 5,9 тисяч грн, а раніше заробляв 5,4 тисяч грн. Зарплата досвідченого педагога зі стажем понад 20 років зросте з 8180 грн до 8900 тисяч грн.

16 січня Верховна Рада України прийняла в другому читанні прийняла законопроєкт №0901 "Про загальну середню освіту", в якому передбачили деякі надбавки для вчителів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

А молодим вчителям зі стажем до 10 років виплатять майже 21 тисячу грн. Передбачається, що виплату отримають 73 900 педагогів.

Також вчитель, у якого немає досвіду роботи, в обов’язковому порядку повинен пройти рік інтернатури. У нього повинен бути наставник – досвідчений педагог. За наставництво старший вчитель буде отримувати надбавку 20% від зарплати.

Зарплата українського вчителя в 2020 році: як змінилась оплата праці 24 Канал

Отже, вчителі можуть отримати такі надбавки:

за класне керівництво – 20-25%,

перевірку робіт учнів – 10-20%,

завідування майстернями, кабінетами інформатики – 15-20%,

роботу в інклюзивних класах – 20%,

завідування кімнатами зберігання зброї, тирами, паспортизованими музеями – 10-15%,

завідування структурними підрозділами школи – 25%,

завідування кабінетом, спортзалом, лабораторіями, ресурсними кімнатами – 10-15%,

завідування бібліотекою – 5-15%,

обслуговування комп’ютерної техніки – 10-15%,

позакласну робота з учнями – 10-40%,

за почесні, вчені та спортивні звання – 15-30%,

за педагогічні звання та роботу в спеціальних школах (класах або групах) – 10-30%.

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Тобто, наприклад, вчителька української мови та літератури вищої категорії зі стажем понад 20 років роботи, яка має класне керівництво, завідує навчальним кабінетом і має почесне звання "заслужений", повинна отримувати в 2020 році майже 12 тисяч гривень.

А вчитель математики (друга категорія) в гімназії зі стажем понад 10 років, який працює в інклюзивних класах, зароблятиме 9 тисяч гривень.

У загальному педагоги можуть отримувати непогані суми, якби їх звісно ж виплачували. Бо часто на місцях влада затримує зарплати або відмовляється виплачувати деякі надбавки.

Зарплата вчителя в 2020 році: як змінилась оплата Волинь 24

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не підвищать.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде через недостатнє економічне зростання.

Також Новосад повідомила, що всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу, а молодим педагогам заплатять щорічну виплату у розмірі майже 21 тис гривень.

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