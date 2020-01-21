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Зарплати в МОН переглянуть? В Раді відреагували на скарги Новосад

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Міністерка освіти Ганна Новосад – яка нещодавно поскаржилася, що її зарплати в 36 000 гривен не вистачить для утримання дитини – дійсно отримує менше деяких своїх підлеглих.

Тому зарплати в МОН необхідно переглянути. Про це заявила в ефірі ObozTV народна депутатка України від фракції "Слуга народу", член комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

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"У них (в Міносвіти. – Ред.) зараз така ситуація, коли міністр отримує зарплату менше ніж, наприклад, керівник департаменту", – пояснила Гришина.

За її словами, якщо керівник департаменту отримує приблизно до 50 тисяч гривень, то міністр – 36 тисяч гривень "на руки", а заступники міністра – ще менше.

"Тому всередині міністерства потрібно це привести у відповідність. Щоб перша особа, яка несе всю відповідальність, мала найвищий рівень заробітної плати. А потім вже його корелювати з усіма іншими співробітниками міністерства", – зазначила нардепка.

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Гришина також запропонувала співвідносити зарплати чиновників Кабміну із середніми зарплатами в тому секторі, яким вони опікуються (освіта, економіка тощо).

"Має бути кореляція з середніми зарплатами саме в цій сфері. Щоб міністр був "в одній упряжці" з усіма співробітниками, які працюють в тій сфері, яку він контролює. Наприклад, в енергетиці вищі зарплати, в освіті – набагато менші. Ось щоб міністр, працюючи, розумів: від його щоденної праці залежить, в тому числі, і його заробітна плата", – порадила вона.

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При цьому, на думку Гришиної, зарплата членів уряду і Верховної Ради в будь-якому випадку мають бути "гідними".

"Якщо ми боремося з корупцією, зарплати топ-чиновників, які ухвалюють рішення про розподіл державних коштів, мають бути гідними. Але ми не повинні забувати, що ми живемо в цьому суспільстві і має бути кореляція і соціальна справедливість", – резюмувала політикиня.

Міністр освіти Ганна Новосад вважає, що зарплати в 36 тисяч грн не вистачить для утримання дитини

Міністр освіти Ганна Новосад вважає, що зарплати в 36 тисяч грн не вистачить для утримання дитини

mon.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр освіти Ганна Новосад заявила, що її зарплата на руки в середньому становить 36 тисячі гривень – і хоча цих коштів їй вистачає, щоб "нормально прожити", утримувати за них дитину вона не зможе.

Багатьох користувачів соцмереж обурили скарги Новосад: міністру нагадали, що мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Освіта в Україні Зарплати в Україні
Особи
Юлія Гришина Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України зарплата Партія Слуга народу
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Andria Viktor
Andria Viktor
Как то нагло.а как же достойная з/пл.для врачей,учителей,пенсионеров.
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