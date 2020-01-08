Заробив: на Буковині виявили вчителя-мільярдера

Вчитель школи в селі Рокитне Чернівецької області Леонід Цуркан задекларував майже 2,4 мільярди гривень зарплати за 2018 рік.

Про це свідчать дані сайту "Єдиний державний реєстр декларацій". Відзначається, що Цуркан також є депутатом Рокитнянської сільської ради, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Відзначається, що вчитель задекларував 2 390 004 093 гривень як заробітну плату, отриману за основним місцем роботи. Також слід зауважити, що відповідні доходи в педагога зросли за один рік. У декларації за 2017 рік він зазначив дохід 117 тисяч гривень, а за 2016 рік Цуркан заробив всього 71 тисячу гривень.

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Згідно з декларацією, вчитель не володіє жодним житлом, не має транспортних засобів, цінних паперів і не є бенефіціаром юридичних осіб.

Декларація за 2018 рік Скріншот

Декларація за 2017 рік Скріншот

Декларація за 2016 рік Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як індійському вчителю вдалося стати мільярдером.

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