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Заробив: на Буковині виявили вчителя-мільярдера

3.6т
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Вчитель школи в селі Рокитне Чернівецької області Леонід Цуркан задекларував майже 2,4 мільярди гривень зарплати за 2018 рік.

Про це свідчать дані сайту "Єдиний державний реєстр декларацій". Відзначається, що Цуркан також є депутатом Рокитнянської сільської ради, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Відзначається, що вчитель задекларував 2 390 004 093 гривень як заробітну плату, отриману за основним місцем роботи. Також слід зауважити, що відповідні доходи в педагога зросли за один рік. У декларації за 2017 рік він зазначив дохід 117 тисяч гривень, а за 2016 рік Цуркан заробив всього 71 тисячу гривень.

Заробив: на Буковині виявили вчителя-мільярдера

Заробив: на Буковині виявили вчителя-мільярдера

Згідно з декларацією, вчитель не володіє жодним житлом, не має транспортних засобів, цінних паперів і не є бенефіціаром юридичних осіб.

Декларація за 2018 рік

Декларація за 2018 рік

Скріншот

Декларація за 2017 рік

Декларація за 2017 рік

Скріншот

Декларація за 2016 рік

Декларація за 2016 рік

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як індійському вчителю вдалося стати мільярдером.

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Автор
Оксана Воля
Тема
школа
Місце
Україна Чернівці
Теги
декларація викладач школа
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