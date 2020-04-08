Зарахування дітей до першого класу через карантин: у Міносвіти назвали дедлайн

У Міністерстві освіти й науки вирішили, що через карантин в Україні рішення про строки прийому документів на зарахування до перших класів мають приймати засновники навчальних закладів – тобто місцева влада.

Вони зможуть це робити онлайн або ж переносити термін прийому залежно від карантину. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповіла тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

"Думаю, це буде правильним уніфікованим рішенням у межах кожної адміністративно-територіальної одиниці. Якщо дозволимо вирішувати конкретним закладам освіти, буде дисбаланс", – сказала вона.

У Міносвіти назвали дедлайн для зарахування до 1 класів

Тимчасова очільниця МОН додала, що міністерство проситиме голів ОДА роз'яснити керівникам місцевого самоврядування їхні повноваження, місцеві органи влади також мають оприлюднити ухвалене рішення.

Мандзій зауважила, що в цьому питанні важливо, аби директори шкіл змогли зарахувати учнів до 1 класів до 1 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОН закликало українців не вірити у фейк про те, що загальнонаціональний карантин через коронавірус нібито продовжать до 15 травня, а ЗНО скасують.

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