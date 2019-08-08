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Запуск інституційного аудиту шкіл: названо головні завдання Служби якості освіти

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Допомога школам у розбудові системи забезпечення якості освіти є головним завданням Державної служби якості та її територіальних органів.

Як розповів голова Служби Руслан Гурак, синергія між всіма управліннями Державної служби якості освіти в областях дозволить забезпечити максимальну підтримку закладам освіти, директорам шкіл та засновникам, пише Освіта.ua.

"Об’єднавши свої сили, впевнений – ми розбудуємо ефективну систему забезпечення якості освіти", – наголосив Гурак.

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Міністр освіти та науки Лілія Гриневич розповіла, що сформувати довіру суспільства до закладів освіти, органів управління освітою та підвищити рівень навчання у школі можливо. Але для цього необхідно впроваджувати систему забезпечення якості освіти.

Новий підхід до оцінювання якості освітньої діяльності у школах покликаний допомогти закладам стати більш якісними і в подальшому сформувати та підтримувати культуру якості освіти. Подібні аудити успішно працюють в європейських країнах.

Державна служба якості освіти

Державна служба якості освіти

Профспілка працівників освіти і науки України

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Теги
освіта школа
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