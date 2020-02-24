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Запросила додому, дала наркотик: 33-річна вчителька спокусила 14-річного

8.1т
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Вчителька школи в Чикаго (США), 33-річна Сара Дам'ян зайнялася сексом з 14-річним учнем і дала йому наркотики.

Інцидент стався в 2019 році. Вчителька запросила школяра до себе додому, а перед спокушанням дала дитині цукерку і чай з каннабісом, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Metro.

Як розповіли в прокуратурі штату Іллінойс, Даміан зізнавалася підлітку в коханні, називала його "своїм хлопцем" і пропонувала зустрічатися. Проте школяра турбував вік жінки.

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Вчителька розповіла своїй подрузі про стосунки з хлопцем, а та звернулася в поліцію. Після цього Даміан звільнили зі школи. Поліція розпочала розслідування, і 17 лютого вчительку заарештували.

Вчителька Сара Даміан

Вчителька Сара Даміан

Chicago Metropolitan PD

Даміан пред'явили звинувачення в скоєнні кримінального злочину на сексуальному ґрунті відносно 14-річного хлопчика.

Спершу ніхто не розумів, чому талановита вчителька неочікувано пішла з навчального закладу. Коли новина набула розголосу, батьки, вчителі та учні школи були шоковані.

Запросила додому, дала наркотик: 33-річна вчителька спокусила 14-річного

Запросила додому, дала наркотик: 33-річна вчителька спокусила 14-річного

Znaj.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, матір одного зі школярів ЗОШ №32 в Астрахані (Росія) розповіла про інтимний зв'язок учня 9-го класу із вчителькою. Згодом у мережі оприлюднили відеодоказ інтиму 35-річної Катерини Савінової з дев'ятикласником. Одна з учениць Савінової розповіла, що хлопці часто брали вчительку на руки.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
США Чикаго
Теги
викладач секс скандал скандал в школе
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
в душе ей 13, вот в чем все дело...
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
вот мальцу свезло ! кофе , кукишь , секс . комплект всех мечт.
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