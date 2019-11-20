Запобігти булінгу: українських школярів навчатимуть розвивати м'які навички

До 2024 року 26 шкіл із різних областей України впроваджуватимуть систему з розвитку м’яких навичок, соціально-емоційного та етичного навчання, який дасть змогу знизити рівень булінгу.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства освіти, для участі у програмі загалом було надіслано 182 заявки, серед яких було відібрано 26, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Накопичувати знання з предметів сьогодні недостатньо, щоб реалізувати свої вміння та стати успішним. Важливо також розуміти, що “м’які навички” є широким поняттям, яке передбачає вміння розв’язувати складні завдання, креативно і критично мислити, співпрацювати", – зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.

Крім того, система СЕЕН має змінити загальну атмосферу в школах та ставлення учнів до вчителів, навчання, одне до одного та до самих себе.

"Разом з 26 закладами, педагоги яких пройшли тренінг, до проєкту долучаться і 26 ідентичних за переліком показників шкіл, які не застосовуватимуть цю програму, але також проходитимуть опитування і збиратимуть дані. Результатом стане порівняння наприкінці року показників успішності, рівня булінгу, отримання радості від навчання у школах з СЕЕН та у школах без використання цієї програми”, – розповів голова EdCamp Ukraine Олександр Елькін.

Допомагати у розробці матеріалів будуть: дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройз, 10-та міністерка освіти Лілія Гриневич, науковці та педагоги-практики.

Українських школярів навчатимуть розвивати м'які навички life.ko.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад розповіла, чи закриватимуть сільські школи.

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