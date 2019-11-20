Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Запобігти булінгу: українських школярів навчатимуть розвивати м'які навички

371
Читати матеріал російською

До 2024 року 26 шкіл із різних областей України впроваджуватимуть систему з розвитку м’яких навичок, соціально-емоційного та етичного навчання, який дасть змогу знизити рівень булінгу.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства освіти, для участі у програмі загалом було надіслано 182 заявки, серед яких було відібрано 26, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Накопичувати знання з предметів сьогодні недостатньо, щоб реалізувати свої вміння та стати успішним. Важливо також розуміти, що “м’які навички” є широким поняттям, яке передбачає вміння розв’язувати складні завдання, креативно і критично мислити, співпрацювати", – зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.

Новини
Супервізори в школах України: стало відомо, як готуватимуть фахівців

Крім того, система СЕЕН має змінити загальну атмосферу в школах та ставлення учнів до вчителів, навчання, одне до одного та до самих себе.

"Разом з 26 закладами, педагоги яких пройшли тренінг, до проєкту долучаться і 26 ідентичних за переліком показників шкіл, які не застосовуватимуть цю програму, але також проходитимуть опитування і збиратимуть дані. Результатом стане порівняння наприкінці року показників успішності, рівня булінгу, отримання радості від навчання у школах з СЕЕН та у школах без використання цієї програми”, – розповів голова EdCamp Ukraine Олександр Елькін.

Допомагати у розробці матеріалів будуть: дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройз, 10-та міністерка освіти Лілія Гриневич, науковці та педагоги-практики.

Українських школярів навчатимуть розвивати м'які навички

Українських школярів навчатимуть розвивати м'які навички

life.ko.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад розповіла, чи закриватимуть сільські школи.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа Новини для школярів
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
школа діти булінг Міністерство освіти України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вищиванка только мозг затопляет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0