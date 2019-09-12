"Запізнився — стій на вулиці!" В Маріуполі ректор вишу ввів суворе нововведення

Ректор Приазовського державного технічного університету В'ячеслав Волошин запустив експеримент і тимчасово обмежив допуск до корпусу вишу для студентів і викладачів, які запізнюються.

Двері університету після 8:30 закриваються і відкриваються тільки о 9:00. На таке нововведення вже подають скарги студенти, пише MRPL.CITY (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Запізнився на декілька хвилин – стій на вулиці. Хоча деякі студенти обходять обмеження – перелазять через паркан, щоб не пропустити лекцію. Об'єктивних причин такого рішення студентам так і не надали, тому про них можна тільки здогадуватися", – йдеться в повідомленні.

Ректор ПДТУ наголосив, що адміністрація ставиться суворо до запізнень не тільки студентів, а й працівників: протягом трьох днів вже двоє отримали догану за те, що вчасно не прийшли на роботу.

"Студенти під час навчального процесу бродять коридорами, відкривають двері аудиторії, заважають хлопцям, які прийшли на пари вчасно, заважають викладачам. Це називається трудова дисципліна, і її необхідно підтримувати. Порядок повинен бути", – додав Волошин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, момент замаху на ректора під Тернополем потрапив на відео.

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