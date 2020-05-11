Запах і смак: чому їх використовують разом

Запах і смак – два з п’яти чуттів людини, які часто працюють разом. Вони є реакцією на присутні в навколишньому середовищі речовини.

Вчені набагато менше знають про ці два органи чуття, ніж про будь-яке інше. Хоча, наприклад, слух і зір набагато складніші. Про ці органи чуття можете прочитати в підручнику з біології за 8 клас Т.І. Базанової.

Запах і ніс

Людина використовує ніс, щоб понюхати певну річ. Всередині носа людини розташовані мільйони маленьких волосків. Вони пов'язані з датчиками запаху, які надсилають сигнал нашому мозку про запах через нюховий нерв.

Ми пахнемо речами, коли вони виділяють невеликі молекули. Ці молекули плавають у повітрі та потрапляють у наш ніс. І головне питання: чому ми нюхаємо? А тому, щоб отримати більше цих молекул для верхньої частини носа. Там вони зможуть приєднатися до спеціальних датчиків і визначити запах.

Запах робить наш смак краще. Ми не можемо скуштувати дуже багато ароматів, але за допомогою запаху нам це вдається. Також запах допомагає застерегти нас від поганих речей, як гнила їжа чи дим від вогню.

Запах і смак forum.prokuhnyu.ru

Смак та язик

Людина використовує свій язик, щоб посмакувати певну річ. Язик використовує смакові рецептори або сенсорні клітини, щоб визначити тип їжі і відправити смакові сигнали назад до нашого мозку.

Ми можемо скуштувати чотири різних смаки: гіркий, кислий, солоний та солодкий. Колись вважали, що солодкий смак походить з кінчика, солоний з боків, кислий з тильних боків і гіркий ззаду. Зараз вчені кажуть, що можна пробувати будь-якою частиною язика і відчувати смак.

Використання запаху та смаку разом

Людина може скуштувати чотири різних смаки та понюхати понад 10 000 запахів. Коли ми щось їмо, аромат виходить від поєднання смаку і запаху. Іноді дотик або біль можуть впливати на смак також через текстуру їжі або гарячу гостру їжу.

Якщо в людини нежить, часто вона не відчуває запаху. Тоді їжа стає вже не такою смачною. Важче навіть буде тільки одним язиком розрізнити очищене яблуко від картоплі.

Цікаві факти про смак і запах:

Грудочки на наших язиках називаються сосочками.

Середня довжина язика людини – 10 сантиметрів, а в жирафи – 48 сантиметрів.

Язик складається з купки м’язів.

Є люди, які не бачать і не чують, а є – які не мають запаху. Це називається аносмія.

Чим доросліша людина, тим швидше може погіршуватися нюх.

Потрібно вирішити завдання в робочому зошиті? Шукайте потрібний в розділі ГДЗ та відповіді з біології за 8 клас.

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