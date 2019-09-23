"Занадто коротка спідниця": британську школярку змусили перевдягнутися шість разів

Школярку Ліббі Тейлор-Форд з Уельсу (Велика Британія) шість разів поспіль відправляли додому переодягатися через занадто відверте вбрання.

За заявами вчителів, дівчина носила спідницю, яка була на сім сантиметрів вище коліна, пише ТСН з посиланням на Mirror.

Один з викладачів заявив, що не хоче "підніматися сходами і бачити, що та їла на сніданок".

Мати школярки розсердилася через такі вимоги з боку школи, адже через худорлявість усі спідниці відповідної довжини на дочці погано тримаються.

Жінка придбала три різних спідниці, але керівництво школи їх всі забракувало. Тоді матір придбала дочці нові штани. Однак виявилося, що і вони не підійшли, оскільки не повністю закривають її кісточки.

Після цього матір заявила, що вчителям слід звертати увагу на якість викладання, а не на одяг учнів.

Британська школярка і її мати mirror.co.uk

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