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"Занадто багато!" Новосад анонсувала гучні зміни для вчителів

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Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що вчителям, які працювали в сільських школах, доведеться перекваліфікуватися.

Про це керівниця МОН розповіла в ефірі каналу "1+1". За її словами, зараз в Україні більше педагогів, ніж потрібно на таку кількість учнів, що є сьогодні, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Підвищення зарплат вчителям: Новосад назвала крайній термін

"Безперечно, це річ дуже непопулярна, але тим освітянам, які працюють у сільських школах і яких підвозитимуть у опорні школи, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію та перекваліфіковуватися", – заявила міністерка.

Новосад анонсувала зміни для вчителів

Новосад анонсувала зміни для вчителів

slovoidilo.ua

Зазначається, що сільські навчальні заклади будуть закриватися, а учнів переводитимуть у опорні. У зв'язку з цим вчителям доведеться перекваліфікуватися.

Про перекваліфікацію вчителів дивіться з 16:40

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад запропонувала закрити школи і підняти зарплати вчителям.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
школа Міністерство освіти України
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