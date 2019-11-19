"Занадто багато!" Новосад анонсувала гучні зміни для вчителів

Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що вчителям, які працювали в сільських школах, доведеться перекваліфікуватися.

Про це керівниця МОН розповіла в ефірі каналу "1+1". За її словами, зараз в Україні більше педагогів, ніж потрібно на таку кількість учнів, що є сьогодні, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Безперечно, це річ дуже непопулярна, але тим освітянам, які працюють у сільських школах і яких підвозитимуть у опорні школи, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію та перекваліфіковуватися", – заявила міністерка.

Новосад анонсувала зміни для вчителів slovoidilo.ua

Зазначається, що сільські навчальні заклади будуть закриватися, а учнів переводитимуть у опорні. У зв'язку з цим вчителям доведеться перекваліфікуватися.

Про перекваліфікацію вчителів дивіться з 16:40

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад запропонувала закрити школи і підняти зарплати вчителям.

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