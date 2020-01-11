Замість дитячого сміху – зловісна тиша: з'явилися фото зруйнованої "русскім міром" школи в Донецьку

У мережі з'явилися фото школи №59 в Київському районі міста Донецька, яка не раз потрапляла під обстріли колаборантів.

Навчальний заклад побудували на початку 1950-х років. До війни там навчалося близько 600 дітей, учні хвалили педагогічний склад, а школа була одна з кращих у своєму районі, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Фашик Донецький (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Школа №59 до обстрілів Wikimapia

Першого вересня 2014 року школу обстріляли просто під час лінійки. Діти загинули через недольоти снарядів і неправильні артилерійські розрахунки колаборантів. Після обстрілів школу закрили, адже була небезпека для життя дітей.

"Російська пропаганда мовчить про те, що біля школи, зовсім поруч, розміщувався штаб колаборантів, а також стояла військова техніка. Також школа була щитом для особового складу колаборантів, які розміщувалися в тих будинках, де люди кинули своє житло", – йдеться в повідомленні.

У результаті школа стоїть розібрана, покинута і нікому непотрібна. Тепер в стінах закладу немає дитячого сміху та дітей взагалі. Там, де колись по коридорах бігали діти, розносився дзвінок і сміх, тепер тиша. Зловісна тиша.

Школа №59 після обстрілів Rianovosti

Школа №59 після обстрілів Rianovosti

Школа №59 після обстрілів Фашик Донецький

З'явилися фото зруйнованої "русскім міром" школи в Донецьку twitter.com/neomaster1985

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донеччині батьки забили на сполох через закриття школи.

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