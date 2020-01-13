Замість дірок – унітази без кабінок! Російський мер підірвав мережу змінами в одній зі шкіл

Глава Міасського міського округу (Росія) Григорій Тонких похвалився встановленими унітазами без перегородок в школі селища Північні Печі (Челябінська область).
Як розповів мер в своєму Instagram, до змін у шкільній вбиральні були "дірки" в підлозі, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Кошти були вишукані, на сьогоднішній день в туалеті встановлені чотири нових унітази", – написав він.
Російський мер підірвав мережу змінами в одній зі шкіл
Проте в соцмережі бурхливо відреагували на зміни в школі. Так, користувачі були обурені тим, що для дітей не поставили перегородки.
"Кабінки напевно вкрали?", "Справа жіночий, а зліва чоловічий?", "Де кабінки? Ви в адміністрації теж так в туалет ходите?", – написали в коментарях.
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Керівник школи Олена Мерясева виданню "360" пояснила, що перегородки все ж дороблять, а Тонких опублікував у соцмережі "робочі" фотографії.
"Все доробимо, все буде чудово. Ті туалети, які зроблені, будуть обладнані кабінками. Протягом тижня точно зробимо. У нас не загальний туалет, де два унітази. Перегородки відсутні тільки в жіночому", – пообіцяла директор.
В конце прошлого учебного года я провел сход жителей поселка Северные печи. После мероприятия прошел по школе номер 23, где проходила встреча. Во время осмотра обратил внимание на состояние школьного туалета. Дал распоряжение начальнику Управления образования Анне Овсянниковой принять меры. Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза. Замдиректора по учебной части Наталья Боброва поблагодарила за содействие и отметила, что в школе обучается 92 ребёнка, с понедельника начнется новый учебный год. Дети будут приятно удивлены изменениям.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії урочисто відкрили туалет з підігрівом.
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