Замість дірок – унітази без кабінок! Російський мер підірвав мережу змінами в одній зі шкіл

Глава Міасського міського округу (Росія) Григорій Тонких похвалився встановленими унітазами без перегородок в школі селища Північні Печі (Челябінська область).

Як розповів мер в своєму Instagram, до змін у шкільній вбиральні були "дірки" в підлозі, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Кошти були вишукані, на сьогоднішній день в туалеті встановлені чотири нових унітази", – написав він.

Російський мер підірвав мережу змінами в одній зі шкіл

Проте в соцмережі бурхливо відреагували на зміни в школі. Так, користувачі були обурені тим, що для дітей не поставили перегородки.

"Кабінки напевно вкрали?", "Справа жіночий, а зліва чоловічий?", "Де кабінки? Ви в адміністрації теж так в туалет ходите?", – написали в коментарях.

Скріншот

Керівник школи Олена Мерясева виданню "360" пояснила, що перегородки все ж дороблять, а Тонких опублікував у соцмережі "робочі" фотографії.

"Все доробимо, все буде чудово. Ті туалети, які зроблені, будуть обладнані кабінками. Протягом тижня точно зробимо. У нас не загальний туалет, де два унітази. Перегородки відсутні тільки в жіночому", – пообіцяла директор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії урочисто відкрили туалет з підігрівом.

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