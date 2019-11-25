Залишили одну в класі: у російській школі дівчинка провалилася під підлогу

У школі №491 Москви (Росія) десятирічна учениця Агхо Естер з Нігерії провалилася під скляну підлогу – вона зламала собі руку.

Про інцидент повідомили в Telegram-каналі "Так себе новости". Зазначається, що школярку залишили одну в класі, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У класі школи №491, де навчається Агхо Естер, був урок фізкультури, але сама дівчинка від нього звільнена. Її залишили в приміщенні на п'ятому поверсі, де частина підлоги зроблена з армованого скла", – йдеться в повідомленні.

Школярка стрибнула на скло і впала на четвертий поверх. Також повідомляється, що дівчинку госпіталізували із забоями та переломом руки.

З такою висоти впала дівчинка Telegram-канал "МК: срочные новости"

У цю діру провалилася дівчинка Telegram-канал "МК: срочные новости"

У російській школі дівчинка провалилася під підлогу ria.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві школярка випала з 13 поверху.

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