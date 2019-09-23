Закупівля російських абеток на Прикарпатті: історія отримала продовження

За фактом закупівлі російських абеток у Богородчанах (Івано-Франківська область) відкрито кримінальне провадження. Проте ексочільницю районного управління освіти Оксану Савчук не звільнили, а перевели на іншу посаду.

Як йдеться в сюжеті Фактів, чиновниця також купувала приладдя за цінами набагато вищими, ніж на сайтах магазинів техніки та товарів для школи (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Коли скандал набув розголосу, Савчук перевели в підпорядкування обласного департаменту освіти. Керівник відомства не захотів пояснити, чому жінку не відсторонили від роботи.

Богородчанське управління освіти отримало понад 4,5 млн гривень субвенції. Меблі, холодильники, мікроскопи, карнизи, цемент – усе придбали в одного підприємця.

Факти ймовірного зловживання чиновниці передали до поліції. Їй інкримінують розтрату майна з використанням службового становища.

Російські абетки зі шкіл вилучили. Тепер у підприємця вимагають обміну. А в обласному департаменті освіти чекають на результати розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гімназія Києва втрапила у скандал через їдальню.

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