Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Закривати сільські школи не можна! Українська вчителька звернулася до Новосад

1.8т
Читати матеріал російською

Українська вчителька Наталія Веремчук звернулася до міністерки освіти Ганни Новосад з проханням не закривати сільські школи.

Про це педагогиня написала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, рішення Новосад про скорочення сільських вчителів і закриття шкіл викликало обурення в багатьох вчителів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Сільські вчителі – ніби недокваліфіковані, школа – не школа, а так собі. І основне – розігнати всіх! Це викликало у мене, сільського вчителя, бурю негативних емоцій. Сказати, що це мене вивело з рівноваги, – нічого не сказати", – наголосила Веремчук.

Новини
"Від нас вимагають всього!" Крик душі українського вчителя вразив мережу

На її думку, Новосад варто прочитати декілька творів письменника та педагога Василя Сухомлинського, де він величає сільську школу. Також вчителька запропонувала висловити масовий протест проти закриття сільських навчальних закладів.

"Якщо й надалі краща, інтелектуально найрозвиненіша наша частина сільської молоді залишатиме село, то в розвитку сільськогосподарського виробництва настане застій. Хто ж може справитися з цим завданням виняткової ваги? Сільська школа", – написав Сухомлинський.

Уривок з книги Василя Сухомлинського

Уривок з книги Василя Сухомлинського

Facebook Natali Veremchuk

Уривок з книги Василя Сухомлинського

Уривок з книги Василя Сухомлинського

Facebook Natali Veremchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад запропонувала закрити школи і підняти зарплати вчителям.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
школа освіта
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
ликвидационная комиссия Украины в действии. Как говорил гитлер, для русских и украинцев достаточно считать до 10 и уметь ставить крестик вместо подписи.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0